‘Hayalet Orhan’ izinli çıktığı cezaevinden yurtdışına kaçarken yakalandı

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Covid-19 sebebiyle cezaevinden izinli çıkan, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen "Hayalet Orhan" lakaplı Orhan Ünğan havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Ünğan, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zinsaşti'nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç'un 2014'te Büyükçekmece'de içinde bulundukları araçta çapraz atışa tutularak öldürülmesinden ötürü yakalanmıştı.

Saldırının azmettiricisi olarak yakalanan Ünğan davadan beraat etmiş, ancak farklı bir suç sebebiyle cezaevinden çıkamamıştı.

Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan 7 Nisan 2019'da Kadıköy'de öldürülmüştü. O saldıranın azmettiricisinin ise Naci Şerif Zindaşti olduğu iddia edilmişti.