'Havuz'daki kavgada Fuat Uğur kovuldu'

Haftalardır, köşe yazılarında tartışan havuz medyasındaki iki isimden Fuat Uğur kovuldu.

Odatv Fuat Uğur'un kovulma sürecini ve neler yaşandığını şöyle aktarıyor;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Törene sponsor olarak katılan Murat Kapki de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alanlar arasındaydı. Murat Kapki törende Erdoğan ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin elinden bu plaketi almak şahsım ve firmam adına büyük bir onurdur” ifadeleriyle paylaştı.

Ancak Erdoğan’dan ödül alan Murat Kapki için iktidar medyasının bir kısmında, “İmamoğlu’nun reklam şirketinin sahibi”, “Olay TV’nin sponsoru”, “Kardeşi FETÖ okulunda müdür”, “bilinmezliklerle dolu bir isim” denilerek hedef gösteriliyordu.

Konuyla ilgili Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da, “İmamoğlu’nun reklamcısı Külliye’ye nasıl sızdı, amacı neydi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı ve Murat Kapki’nin törene sonradan sponsor olarak eklendiğini, katılabilmek için ise 2 milyon TL ödediğini öne sürdü. Ayrıca Fuat Uğur yazısında Murat Kapki’nin açılabilecek soruşturmalardan kurtulmak için Erdoğan ile fotoğraf verdiğini de iddia etti.

İpler gerildi

Uğur’un iddialarına yanıt RTGD Başkanı, ATV Ankara Temsilcisi ve Sabah yazarı Şebnem Bursalı’dan geldi. Bursalı, sosyal medya hesabından Fuat Uğur’u yalanladı. Uğur da yanıtında iddialarını devam ettirdi. İki ismin tartışması günler boyunca sürdü.

Kovuldu

Odatv'nin yaşananları yakından takip ettiğinin belirtildiği haberde "Tam sular duruldu, derken; yeni bir gelişme yaşandı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; ATV Avrupa’da “Avrupa'da Gündem” programını sunan Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un görevine son verildi." denildi.

Odatv’ye bilgi veren kaynaklar, Uğur’un programına son verilmesi kararının, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ile kavgasının ardından gelmesine dikkat çektiler.