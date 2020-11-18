Havuz medyasının dili çözüldü: Osman Kavala ve Ahmet Altan'ın tahliyesi konuşuluyor

Yazılarında sürekli hedef göstererek gündeme gelen AKP'li yazar Cem Küçük ve HaberTürk yazarı yandaş kalem Nagehan Alçı Erdoğan'ın ortaya attığı 'reform' sözlerini birkaç gündür köşelerinde işliyorlar. Her iki yazarın da bugün gündeminde uzun zamandır tutuklu yargılanan Osman Kavala ve Ahmet Altan bulunuyor.

Osman Kavala ve Ahmet Altan'ın bırakılması gerektiğini söylemeleri havuz medyasında 'reform' tartışmasında ilk işaret fişekleri olarak dikkat çekti.

Yazıların ilgili kısımları şu şekilde;

Nagehan Alçı: Gerçek bir hukuk reformu demek Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın özgürlüğüne kavuştuğu bir Türkiye demek

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hukukta reform açıklamalarına göndermede bulunarak, “Gerçek bir hukuk reformu demek Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın özgürlüğüne kavuştuğu bir Türkiye demektir” dedi.

1111 gündür tutuklu olan Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra ile görüştüğünü belirten Alçı, "Eşi kocasını görmek için her ziyaret gününde saatlerce yol yapıyor. Üstelik Covid riski var.Mart ayından beri herkes en yakınları için endişeli. Evin içinde bile ailemiz için korkuyoruz. Bir de uzakta, cezaevinde olduğunu düşünün eşinizin…Osman Kavala 64, Ayşe Buğra 69 yaşında. İnsanlara bu kadar hoyrat davranan bir ülke olmamalıyız. Kendi canımızı böylesine yakmamalıyız” yorumunu yaptı.

Alçı yazısında, "18 Aralık’ta 3 yıldır devam eden mağduriyetin nihayet giderileceğine ve Kavala’nın mahkumiyetinin sonlanacağına inanıyorum. Hem Osman Kavala’nın hem de Ahmet Altan’ın tahliye edilmesi gerektiğinde lütfen uzlaşalım artık. Bu konuda sadece hükümet değil muhalefet çevrelerine de seslenmek istiyorum. Maalesef özellikle Ahmet Altan’ın tahliye edilmesine ısrarla kimi muhalefet çevreleri direniyor. Hükümetten her gün kendisi için daha çok özgürlük isteyen muhaliflerin önemli bir bölümü 70 yaşındaki Ahmet Altan demir parmaklıklar ardında yaşlanmaya devam etsin diye uğraşıyorlar. Bu da çok trajik ve üzücü bir durum." ifadesini kullandı.

Cem Küçük: Osman Kavala ve Ahmet Altan artık bırakılsın, cezalarını fazlasıyla çektiler

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, hakkında bir kez beraat iki kez tahliye kararı verilmesine, AİHM'in hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen serbest bırakılmayan, hakkında yeni dava açılan iş insanı Osman Kavala ve 1509 gündür tutuklu olan yazar Ahmet Altan'ın cezalarını fazlasıyla çektiklerini ve artık serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Küçük, "Türkiye göreceksiniz rahatlayacak. Döviz ve ekonomi bu tahliyelere olumlu tepki verecektir" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Cezalarını fazlasıyla çektiler, Osman Kavala ve Ahmet Altan artık bırakılsın" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Türkiye'de hukuk ve ekonomi alanında yeni bir dönem başladı. Başkan Erdoğan bunun sinyalini verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, ’Tutuklama en son çaredir’ dedi. Bu yeni döneme artık uymak lazım" diye başladı.

"Türkiye'nin gerçek anlamda kaybedecek bir tek dakikası bile yok. Hem yeni ekonomi yönetimi hem de adalet alanında bu reformları sağlamak gerekir. Dünyaya da verilecek mesajları son derece önemli. Bu minvalde adalet, hemen reformlara başlayabilir" görüşünü dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"Daha önce bu köşede çok yazdım çizdim. Osman Kavala da Ahmet Altan da cezalarını çektiler. Milletin vicdanında da mahkûm oldular. Ahmet Altan 4 yıldır içeride. Cezasını tamamladı. İçeride yatmasının bir manası yok. Yurt dışı yasağı koyarsın olur biter...

Aynı şekilde Osman Kavala da öyle. Önce Gezi'den alındı. Ancak hakkındaki iddianamede somut hiçbir şey yoktu. Mahkeme bir şey bulamayınca bu defa 15 Temmuz'dan tutuklandı. Kavala hakkında Avrupa, Gezi vb. birçok şey söylenebilir ama 15 Temmuz dediniz mi kimseyi ikna edemezsiniz. ’15 Temmuz'un madem içindeydi mahkeme tutuklamak için niye 3 sene bekledi?’ diye sorarlar adama...

26 Temmuz 2019'da bu köşede yazdım. Osman Kavala, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan cezalarını çektiler ve içeriden çıkmalılar. Nazlı Ilıcak çıktı. Hükûmet yargı konusunda gerekenleri söyledi. Top artık yargıçlarda. Osman Kavala ve Ahmet Altan'ı bırakın. Türkiye göreceksiniz rahatlayacak. Döviz ve ekonomi bu tahliyelere olumlu tepki verecektir...

Türkiye'nin ve AK Parti'nin sakinliğe ihtiyacı var, kavgaya değil. Elbette gereken siyasi mücadele gene yapılır. AK Parti dış politikada devrim gibi işlere imza atıyor. Libya, Kıbrıs, Azerbaycan meselelerinde Türkiye sonuç aldı. Ermenistan'ı yenilgiye uğratan biziz. Libya'da Sarrac devrilmediyse sayemizde...

İçeride yeni dönemde kaydedeceğimiz gelişmeler dışarıdaki mücadelemizi daha da haklı kılacaktır. "