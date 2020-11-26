Havayolu şirketlerine 20 milyar TL kredi desteği masada

Hükümet havayolu şirketlerine toplam 20 milyar TL kredi desteği vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg HT’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu kredi paketinin toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak.

Kaynaklar, sektör temsilcilerinin belirli bir süre ödemesiz olmak üzere en az 48 ay vadeli ve sabit Türk Lirası faizli bir kredi paketi talebinde bulunduğunu, Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya sıcak baktığını, ilgili bakanlarla görüşülüp detaylar için en kısa sürede sektörle bir araya gelineceğini belirttiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı: Elimizden geleni yapacağız

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla görüştü.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Sektöre yönelik alınacak tedbirler ve sağlanacak destekler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirme yapacağız. Bu sürede biz devlet olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise, “Havacılık sektörü olarak yaşadığımız süreci Sayın Bakanımıza ilettik ve taleplerimizi sunduk. Salgından etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu sürede devletimizin desteğini de her zaman yanımızda gördük. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle atlatacağız” dedi.