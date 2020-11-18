Havayolu şirketleri: Uçuşu olan yolcular kısıtlamadan muaf

Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan yapılan açıklamalarda, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde uçuşu olan yolcuların uçuş belgelerini ibraz ederek havalimanlarına ulaşabileceği belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

​Pegasus'tan yapılan açıklamada da, "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" ifadelerine yer verildi.