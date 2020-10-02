Havana'da koronavirüs tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor

Küba başkenti Havana'nın valisi Reinaldo Garcia Zapata ve il sağlık müdürü Carlos Alberto Martinez Blanco, 1 Ekim itibariyle uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Mesa Redonda adlı televizyon programında konuşan iki yetkili, kentte vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bazı sıkı tedbirlerin uygulamadan kaldırılacağını, bazı uygulamalarınsa devam edeceğini bildirdi.

Kentte tedbirlerin gevşetilmesine yönelik yeni kararlar arasında toplu taşıma kapasitesinin yüzde 80'e çıkarılması, sahillerin, halka açık ve özel yüzme havuzların yüzde 30 kapasiteyle yeniden açılması, saat 19.00 ve 05.00 arası uygulanan genel sokağa çıkma yasağının kaldırılması, yeni eğitim ve öğretim yılının 2 Kasım tarihinde açılması ve yurttaşların bağlı oldukları belediyenin dışında alışveriş yapmalarına izin verilmesi bulunuyor.

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek diğer uygulamalar arasında özel araçların, morositkletlerin, kamyonların, ticari araçların kentte serbestçe dolaşabilmesi bulunuyor. Kamuya ait araçların yoğunluğu engellemek adına yolcuları otobüs duraklarından almaları zorunlu olacak. Devlet işletmeleri ve özel işletmeler, yüzde 50 kapasiteyle normal çalışma saatlerinde faaliyet göstermek üzere yeniden açılacak.

Virüsün yayılmasını engellemek ve vaka artışlarının durmasını sağlamak amacıyla barlar, kulüpler ve kalabalık partiler yasak olmaya devam edecek. Bölgeler arası seyahat etmek zorunda kalan öğretmenler ve zorunlu seyahatler haricinde Havana'dan diğer vilayetlere ulaşıma da izin verilmeyecek.

Uygulanmaya devam edilecek tedbirler arasında maskenin doğru bir şekilde takılması, kamusal alanlarda, okullarda, iş yerlerinde sosyal mesafenin gözetilmesi, el yıkama zorunluluğu, dezenfeksiyon işlemleri, tüm binalara giriş sırasında ayak banyosu, kamu tesislerinde ve iş yerlerinde mümkün olduğu zamanlarda ateş ölçümü yapılası, ticari merkezlerde ve sağlık merkezlerinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak adımların atılması, solunum hastalığı semptomları gösteren kişilerin iş yerleri ve okullara alınmaması, semptom gösteren kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına ulaşmasının sağlanması bulunuyor.

Havana İl Sağlık Müdürü Martinez Blanco, başkentte halkta epidemiyolojik kontrole doğru genel bir yönelim olduğunu ve son 10 günde 9 hastalık yayılmasının sona erdiğini kaydetti ve kentte ağır hasta sayısında Ağustos ayına kıyasla büyük bir düşüş olduğuna işaret etti. Martinez Blanco, son 30 günde kentte hastalığın odak noktası sayısının 192'den 104'e düştüğünü bildirdi.

Kübalı yetkililer, virüsle mücadele kişisel, kolektif ve kurumsal sorumluluğun ve dikkatin hâlâ çok önemli olduğunu hatırlatarak, Havana'da evden çalışmanın öncelikli olmaya devam edecek olmasının yanı sıra, tedbir kurallarını ihlal edenlerin de para cezasına çarptırılacağını kaydetti.