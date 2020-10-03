Havana: Covid-19 ve ABD ablukasına karşı mücadelenin anahtarı dayanışma

Küba Komünist Partisi'nin gazetesi Granma, bu hafta Moskova ile Havana arasında düzenlenen resmi ziyarette, bu tür bağların pandeminin neden olduğu ekonomik gerilemeyle mücadele çabalarında 'temel' olduğunu yazdı.

Gazetede çıkan yazı, Küba'nın birinci başbakan yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zuganov ve Rusya Duması'nın başkan yardımcısı İvan Melnikov arasında gerçekleşen görüşme sonrasında geldi.

Granma'daki yazıda pandemi ve ABD'nin baskılarıyla mücadelenin anahtarının dayanışma olduğu vurgulandı.

Toplantı, Rusya'ya düzenlenen resmi ziyaretin ikinci gününde gerçekleşti. Cabrisas, Rus yetkilileri pandemi nedeniyle Kübalıların karşı karşıya kaldığı 'karmaşık' kriz hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda ABD'nin yaptırımlarını ve ablukasının yarattığı felç edici durumu da aktardı.

Toplantılarda enerji, bankacılık ve sağlık hizmetleri konusunda işbirliğinde karar kılınırken Başbakan Yardımcısı Cabrisas, bankacılık sektöründeki işbirliğini görüşmek üzere Salı günü Rusya Merkez Bankası başkan yardımcısı Ksenia Yudaeva ile bir araya geldi.

Moskova'daki Küba Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak ile çok sayıda enerji sektörü projesinin hazırlıklarını hızlandırma konusunda Salı günü yeni görüşmeler yapıldı.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Cabrisas'ın ayrıca devam eden Covid-19 kriziyle mücadele ve sağlık hizmetleri, tıp ve biyoteknoloji alanında işbirliği hakkında bilgi paylaşmak için Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'yla görüştü.