Havalimanlarında 2020 kiraları alınmayacak, 2 yıl kiralarda yüzde 50 indirim yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi havacılık sektörümüzün de yanındayız" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin ise 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını duyurdu. İsmailoğlu'nun paylaştığı açıklamada ayrıca 2021 yılına ait kira bedellerinde artış yapılmazken, 2021 yılı DHMİ ücret tarifesinde de değişikliğe gidilmediği belirtildi.