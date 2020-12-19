Havalimanında çalışanlar tepkili: Uzun kuyruklar oluşuyor

İstanbul Havalimanı'nda çalışanların giriş ve çıkışlarının sadece eksi 2. kattan yapılması yoğunluğa neden olmaya başladı.

Airport Haber'deki bilgilere göre, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından alınan kararla, özellikle girişlerde personelin yetersiz kalması nedeniyle giriş ve çıkış yapacak çalışanların sadece eksi 2. katı kullanacağını duyurması sonrası uzun kuyruklar oluştu. Dakikalarca asansör beklemek zorunda kalan çalışanlar duruma tepki gösterdi.

Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken çalışanlar, İGA'dan çözüm bekliyor.