Havai fişek fabrikasındaki patlama: İddianame hazırlandı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Haber Merkezi

Sakarya'daki hava fişek fabrikası patlamasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

3 Temmuz'da Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar firmasına ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrası fabrikada bulunan malzemelerin taşınması sırasında ise 3 asker yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.