Havai fişek fabrikasındaki patlama: İddianame hazırlandı

Sakarya'daki hava fişek fabrikası patlamasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu.
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
3 Temmuz'da Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar firmasına ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrası fabrikada bulunan malzemelerin taşınması sırasında ise 3 asker yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.