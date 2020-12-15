Hava yolu firmalarından 'sağlık pasaportu' hazırlığı

Covid-19 salgını nedeniyle bazı uluslararası hava yolu firmaları, sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmaya hazırlanıyor.

New York Times'in haberine göre, aralarında United Airlines, JetBlue ve Lufthansa'nın da yer aldığı şirketler, yolcuların Covid-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için "CommonPass" adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planlıyor.

CommonPass uygulamasında elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı belirtiliyor.

Bazı hava yolu firmaları "CommonPass" uygulamasını daha önce test etmişti.