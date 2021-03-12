Hava Kuvvetleri'ne 'FETÖ' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Cemaatin "Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği" öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 6’sı görevde, 2’si emekli ve 3’ü ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5’i sivil (mahrem imam) toplam 16 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde, 12.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir" denildi.