Hava-İş: Bayramı zehir ettiler

Hava İş Sendikası, bazı üyelere yönelik çeşitli yaptırımlar uygulandığını söylediği bir açıklama yayınladı.

Hava-İş’ten yapılan açıklamaya göre 31.07.2020 ve 02.08.2020 tarihleri arasında uçucu personellere yapılan bildirimlerde çeşitli adaletsizliklerin yaşandığı belirtildi. THY yönetimine bu yapılanların düzeltilmesi gerektiğine dair uyarılar yapan Hava-İş 7 gün içerisinde düzenleme gelmezse “üyelerimize yönelik eşit işlem ilkesine aykırılık taşıyan bu uygulamaya karşı yasal sorumluluğunuz doğacaktır.” açıklamasında bulundu.

Hava-İş'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli üyelerimiz,

Üyelerimizin büyük bir çoğunluğundan sendikamıza yapılan bildirimlerde uçucu personele yapılan planlamalarda bir takım adaletsizlikler yaşandığı, birtakım uçucu üyelerimizin planlamalarının adaletsiz yapıldığı, bazı uçucu üyelerimize de hiç bir haklı sebep olmaksızın uçuş görevlerinin eşit sürelerde dökülmediği, bazı üyelerimizin 31.07.2020 tarihinde dökülen görevlerinin 01.08.2020 tarihinde IUD olarak değiştirildiği, bazılarının ise 02.08.2020 tarihinde halihazırda dökülmüş olan görevlerinin IUD ile değiştirilmeye devam edildiği belirtilmiştir.

26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi md 95/2-d uyarınca uçuş planlamalarında adaletli olması gerektiği hüküm altına alınmış yine aynı maddenin “e” bendinde uçucu ekipler arasında ayrım yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Tarafımıza gönderilen yoğun bildirimler neticesinde 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi md 95-2-d uyarınca sendikamızın talebi halinde planlanmış ve gerçekleştirilmiş planlama bilgilerinin 7 gün içerisinde sendikamıza verilmesi zorunludur.

Yapılan bu uygulama tarafımızca pandeminin başladığı tarihten itibaren işveren tarafından uygulanan üyelerimizi açlık ve belirsizlik ortamına sürükleme politikasının bir parçası olarak algılanmaktadır. Üyelerimize aileleriyle beraber en kötü bayramı yaşatan, kendi hata ve yanlışlarını üyelerin cebindeki paraya göz dikerek düzeltmeye çalışan işveren yetkililerini hukuksuz uygulamalarına son vermeye davet ediyoruz.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında 2020 yılı Ağustos ayı uçuş planlama bilgilerinin 7 gün içerisinde tarafımıza gönderilmesini, yine bu süreç içerisinde uçuş planlamalarının tekrar kontrol edilmesini ve adaletsiz uygulamaya son verilmesini istiyoruz. Aksi halde tarafınızca üyelerimize yönelik eşit işlem ilkesine aykırılık taşıyan bu uygulamaya karşı yasal sorumluluğunuz doğacaktır.

Çok değil, 2 sene önce sendikamızın kapısına dayanıp pilotlar gidiyor zam yapalım dediğiniz günleri ne çabuk unuttunuz? Bugün işler nasıl tersine döndü ise bu devranda uzun sürmez ve gün olur mazlumun da zalimin karşısında konuşacağı günler gelir. O zaman ne yapacaksınız ? Makam gelir geçer, baki olan ise Allahın adaletidir. Bizler tüm gücümüzle bu yolda adalet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Buradan THY yönetimine bir kez daha sesleniyoruz. Bizler Emekçi kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunmaya ve adaletin saglanmasi icin calismaya devam edeceğiz ve gerekirse bu uğurda bedel ödemeye hazırız.

Saygılarımızla,

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)"