Hatipoğlu'nun üniversitesinden kişiye özel ilan

AKP’ye yakınlığıyla bilinen televizyonun ünlü hocalarından Nihat Hatipoğlu’nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 11 Aralık 2020 tarihinde bir kişinin alınacağı sözleşmeli büro personeli ilanı açıldı. İlandaki özel şartlar arasında “En az önlisans mezunu olup, üniversitelerin Gazetecilik, Medya ve İletişim, Basın veya Basın ve Yayıncılık bölümü mezunu olmak” şartının yanı sıra “Muhabir kursu eğitim belgesine ve diksiyon eğitimi katılım belgesine sahip olmak” da yer aldı. 13 kişinin başvurduğu ilanda, en düşük KPSS puanını alan M.K isimli kişi önceki gün personel seçildi.

Üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kara, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Rektör hocamız Nihat Hatipoğlu bu konularda çok hassas bir insan. Bize özellikle ‘Şeffaf olun’ uyarısı yapıyor. Aranan şartlar, daha vasıflı ve kaliteli eleman almak için. Biz de çok şaşkınız bu duruma. Bizi de tatmin etmedi” dedi.