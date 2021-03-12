Hatipoğlu üniversitesi: İktisat, Tıp, Mimarlık ve İslami İlimler dekanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Tıp, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile İslami İlimler fakültelerinin dekanlıklarını da vekaleten yürüttüğü öğrenildi.

AKP'ye yakınlığı ve Ramazan programlarından aldığı astronomik paralarla bilinen Hatipoğlu'nun rektör olduğu üniversite 2018 yılında kurulmuştu.

Hatipoğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) atanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre toplam 8 fakültenin bulunduğu üniversitede, diğer 4 dekanlığı ise yalnızca 2 isim yürütüyor. Diş Hekimliği ile Sağlık Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş, Hukuk ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Osman Bilgin yapıyor. Rektör ile 8 fakültenin dekanlarının yer aldığı normalde 9 kişilik yönetim kurulu, 3 kişiden oluşuyor.

Üniversitede kayıtlı toplam 799 öğrenci bulunurken Cumhuriyet'e konuşan yetkililer kurulan fakültelere dekan vekili atanması gerektiğini ancak 'üniversite yeni kurulduğu için akademik yapılanmasını henüz tamamlamadığını, bu nedenle de üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil bulunan 3 profesörün imza yetkisi açısından dekan vekilleri olarak görevlendirildiğini' kaydetti. Yetkililer, 'ek olarak yürütülen dekan vekilliği görevleri nedeniyle bu isimlerin herhangi bir ücret almadığını' söyledi.