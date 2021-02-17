Hatice Şimşek'in katiline müebbet hapis cezası

Antalya Muratpaşa'da geçen yıl 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde "Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım" demişti.

Gökhan Çınar ve olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edilmişti.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

DHA'nın haberine göre, Gökhan Çınar dün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gökhan Çınar beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çınar'ı "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın "pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına" da karar verdi. Tutuksuz iki sanığın ise beraatine karar verildi.