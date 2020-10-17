Hatayspor’dan koronavirüs açıklaması

9 Ekim'de 6 futbolcusunun Covid-19 testleri pozitif çıkan Atakaş Hatayspor’dan yeni koronavirüs açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcusundan 5’inin test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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