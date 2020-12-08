'Hatay'da yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 95'

NTV canlı yayınına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, artan vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Savaş, "Sonbahar Hatay'da hasat mevsimi, dışarıdan gelenler var. Kış yeni geliyor, soba yakılan evlerde aynı odada kalınıyor. Ayrıca toplu taşıma aracı kullanıyorlar. Kasım ayı itibariyle Hatay'da vaka sayıları patlama yaptı. Ama Aralık ayında Kasım ayının 3 katı vaka ve ölümlü vaka göreceğiz gibi görünüyor. Hatay'da yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız an itibariyle yüzde 95 civarında. Genellikle de Covid-19 sebebiyle hastanelere yatılıyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde Adana, Hatay, Mersin ve Samsun'un yüksek risk altında olduğunu duyurmuştu.