Hatay’da yangın yerleşim yerlerine sıçradı, havadan müdahale yapılamıyor

GÜNCELLEME: 20.24

Belediye Başkanı: 8 yaralı var

Hatay'da devam eden yangına ilişkin Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangının Belen ilçesindeki 3 farklı noktada başladığını söyledi. Yangının İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradığını belirten Gül, "İlçemizde, yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz. Biri çocuk 8 hafif yaralımız var. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor." dedi. Gül, yangına müdahalede bulunan yurttaşlara da teşekkür etti.

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerlediğini belirterek buraların boşaltılmasını istediklerini duyurdu. Pakdemirli şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamadığını ya da yapıldığı saatlerin kısıtlı olduğunu söyledi.

Okulda panik

soL'un edindiği bilgiye göre yangın İskenderun'da Simya Koleji'ne de sıçradı. Okuldaki öğrencilerin tahliyesi sırasında büyük panik yaşandı. Bölgedekilerin kamyonlarla tahliye edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Fabrikalar yandı

Öte yandan Fsi Filtre Fabrikası ve Cansu Gümrüklü Antrepo da dahil olmak üzere bir çok sanayi işletmesi yangından dolayı ağır hasar gördü.

Hatay'da Belen Sarımazı Mahllesin'de TOKİ ve İssume bölgesinde başlayıp Arsuz'un Nardüzü bölgesine yayılan yangına dair açıklama yapan Hatay Valiliği "İskenderun ve Belen ilçelerimizi arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Valilik, "Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır" dedi.

Bir uçak arızalandı

Manisa’daki programı sırasında Hatay’daki yangınla ilgili gazetecilere bilgi veren Pakdemirli yangına müdahale eden uçaklardan birinin de arızalandığını belirtti.

Pakdemirli "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarının rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edebildiğini söylemek gerekiyor" diye konuştu.

Emniyetsiz uçuşlarla karşı karşıya kalmamak için helikopterlerin zaman zaman yere indiğini, bir yangın söndürme uçağında da arıza yaşandığını kaydeden Pakdemirli “Su atar uçaklarımızın su aldığı kapaklardan birisi denizdeki yüksek dalga nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız hava şartları iyi olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımız, maalesef böyle bir arıza yaşadı" dedi.

Köylerin tahliyesi istendi

Yangının iki köye doğru ilerlediğine belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

“Yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu köylerin tahliyesini istedik, şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı. Meskun mahallerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son görüştüğümde yangını bir noktada çalışmalarına yoğunlaştıklarını, hızlı bir şekilde kontrol altına almaya çalıştıklarını söylediler.”

Yollar trafiğe kapandı, ev ve araçlar zarar gördü

Belen’de çıkan yangında alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Çok sayıda ev ve aracın yandığı belirtilirken, yangın nedeniyle Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları trafiğe kapatıldı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı, risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatıldığı belirtildi. Valilik yangının trafo patlaması nedeniyle çıktığını açıkladı.