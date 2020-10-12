Hatay'da yangın bölgesinde yapılmak istenen maden toplantısı iptal edildi

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Höyük mahallesinde yapılması planlanan maden için düzenlenecek Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı iptal edildi. Jandarma tarafından toplantının "pandemi ve yangınlar" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği söylendi.

Jandarmanın bölgeye çıkan üç yolu da kapatmasına karşılık, krom madeni aranmasına karşı bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adına konuşan ve köy sakini olan Zeki Dural, "birlikte hareket ettikleri takdirde köylerine sahip çıkabileceklerini" söyledi.

Dural, Höyük mahallesinin yanan bölgeye yakınlığına işaret ederek, "Devlet maden şirketlerine kıyak yapıyor ama bölgemizi patronlara teslim etmeyeceğiz. Maden aramasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Hatay'da çok sayıda ilçede geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangınlar yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Yangınların ardından bölgede ÇED toplantısının yapılacağının duyurulması üzerine köylüler maden arama sahasına gitmişti.