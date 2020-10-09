Hatay’da orman yangını: Yerleşim yerleri tehdit altında

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

DHA'daki habere göre, muhtar İhsan Sönmez, ''Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor'' dedi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemedi.