Hatay'da eylem yasağı

Hatay Valiliği ilde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere; il sınırlarımız içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinlikler 19.02.2021 günü saat 00.01 ile 05.03.2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Açıklamada yasağın gerekçeleri olarak "milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi" ve "koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi" sıralandı.