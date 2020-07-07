Hatay'da asker uğurlama törenleri yasaklandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, uğurlama törenine asker yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışında hiçbir kişiye müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, “Askerlik yükümlülerinden askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek ek aktivitede bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır. Kuralı ihlal eden yükümlünün ihlali ilgili birliğine bildirilecektir” ifadeleri kullanıldı.