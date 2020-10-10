Hatay Valiliği'nden yangın açıklaması: Gözaltına alınanlar var

Hatay Valiliği, kentteki yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir" denilen açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" ifadesi kullanıldı.