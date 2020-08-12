Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

İddiaya göre Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Polat, tabanca ile önce annesi İkbal Polat’a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat’a ateş açtı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat’ın yaşamlarını yitirdiği saptandı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, olaydan bir süre sonra gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.