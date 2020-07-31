Hatay Barosu Başkanı Dönmez: İl Emniyet Müdürü görevden alınmalı

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik soran polislerden yazılı dayanak istemesi sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez dün konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Polisler hakkında şikayetçi olan Dönmez, "Bizim ‘polis’ mi yoksa ‘hukuk devleti’ mi olduğumuza karar vermemiz gerekiyor. Her istenmeyenin bastırıldığı, baskılandığı bir süreçten geçiyoruz" dedi.

"Kapalı mekânlarda yazılı emrin vatandaşa bildirilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk" diyen Dönmez, İl Emniyet Müdürü'nün de suç işleyen kamu görevlilerini koruduğu için görevden alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre Dönmez basın açıklamasında şunları kaydetti:

'Polis devleti mi hukuk devleti mi olacağımıza karar vermemiz gerek'

" - Bizim ‘polis’ mi yoksa ‘hukuk devleti’ mi olduğumuza karar vermemiz gerekiyor. Her istenmeyenin bastırıldığı, baskılandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünkü olay da bununla bağlantılı. Çünkü polis ve bekçi yasasında vatandaşların hakları muğlaklaştırılarak polisin yetkisi arttırılıyor. Bununla birlikte kişisel hak ve özgürlükler kanun ve yönetmelikle uygulamaya dönüştürülüyor.

- Bazen fiili uygulamayla gri bir alan oluşturuluyor. Dün yaşanan olay her an herkesin başına gelebilir. Ben polise avukat ve baro başkanı olduğumu söyleseydim, bu sorun yaşanmayacaktı. Fakat o baskıcı hale getirilip keyfi şekilde arttırılan polis yetkisinin bir vatandaşın özgürlüğünü gölgelediği yerde hak aramaya kalktığınızda şiddetle karşılaşırsınız. Dünkü olay buna bir örnekti.

- Kamuoyuna yansıyan görüntüleri Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’la paylaştım. 'Ne gerek vardı, neden baro başkanı olduğunuzu söylemediniz? Siz baro başkanısınız ayıp değil mi?' dedi. Ben de bu ifadeler karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Ona 'Had bildirmek için aradıysanız görüşmeyi bitirelim' dedim.

Emniyet Müdürü suç işleyen görevlileri korudu

- Bana görüntüleri neden ona gönderdiğimi sordu, ben de ona 'Size emniyet müdürü olarak bir suç ihbar etmek istedim. Siz olmayacaksanız da bu kişi kim olacak? Siz bunu soruşturmakla yükümlüsünüz. Eğer bunu istemekle hata ettiysem özür dilerim, dilerseniz işlem yapmayın' dedim. Bunun üzerine bana 'Bu şekildeki davranışınız ve bu sözlerinizden dolayı utanç duyuyorum' yanıtını verdi.

- İl Emniyet Müdürü, suç işleyen kamu görevlilerini korudu. Onların suç işleyen tavrına sahip çıktı. Bu yüzden İl Emniyet Müdürünün görevden alınması gerekiyor. O polisler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan soruşturma başlatılması, açığa alındıktan sonra tutuklanmaları gerekiyor.

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik soran polisten yazılı emir isteyen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasına tepki yağmış, çok sayıda baro başkanı ve demokratik kitle örgütü temsilcisinden Dönmez’e destek mesajları gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın mevzuata ve nezaket kurallarına uygun olduğunu savunmuştu.

Baro Başkanı Dönmez, yaklaşık bir saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Dönmez kolluk görevlileri hakkında hürriyeti tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.