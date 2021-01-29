'Hastanelerimizi açmak için neyi bekliyorsunuz?'

Hastanemi Açın Platformu (HAP), ülkenin dört bir yanında otuza yakın hastanenin şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatıldığını, malzemelerinin de heder edildiğini duyurdu. HAP, kapanan hastaneler için Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Platform, "Yurttaşlarımız hem COVID-19 için hem COVID-19 dışı hastalıkları için yatacak, ameliyat olacak devlet hastanesi bulamazken bu hastanelerimiz neden boş yatıyor?" diye sordu.

'Otuza yakın hastane kapatıldı'

Açıklmanın bir bölümü şöyle:

"Eskişehir Devlet Hastanesi'ni yıktılar. Şehrin merkezinde, yurttaşların kolayca ulaşıp her türlü sağlık hizmetini alabildiği 995 yataklı köklü bir hastanemizi önce kapattılar sonra salgın hastalık döneminde yıktılar.

Ülkenin dört bir yanında otuza yakın hastanemiz şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatıldı, malzemeleri heder edildi, binalar çürümeye terk edildi. Sayıştay raporuna göre bu hastaneler boş yatarken kiralık tesislere kiralar ödendi, sağlık hizmetlerinden koparılan hastaneler için 2019 yılında 1 milyon 613 bin 186 TL tutarında elektrik faturası ödendi.

Olmaz, kabul etmiyoruz. Ankaralılar kapanmaması için mücadele ettikleri hastanelerini yeniden sağlık hizmetlerine kazandırmak için mücadele ediyorlar. Gelin bu hastanelerimiz kapatılmalarından bir önceki yıl, 2017 yılında hangi kapasiteyle ne kadar sağlık hizmeti vermiş bir bakalım (Zekai Tahir Burak Doğumevi Ankara Hastanesi tarafından sağlık hizmetlerinde kullanılıyor):

Yatak sayısı Yoğun bakım yatak sayısı Muayene sayısı Acil hasta sayısı Yatan hasta sayısı Ameliyat sayısı Ankara Numune Hastanesi 985 83 1.782.845 185.165 47.787 32.082 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 442 105 352.768 33.691 19.706 7.343 Dışkapı Çocuk Hastanesi 272 58 511.659 137.323 16.287 4.454 Atatürk Hastanesi 484 67 1.455.970 136.229 32.481 25.712 Ulus Devlet Hastanesi 110 44 512.956 81.598 1.668 1.301 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 297 - 76.780 - 2.742 - Toplam 2.590 357 4.692.978 574.006 120.671 70.892

'Parası olan yurttaşlar özel sağlık kuruluşlarına yöneldi'

Bu hastanelerin verileri ne kadar önemli olduklarını gösteriyor. Bir yılda 4.692.978 muayene yapılan, 574.006 acil hasta karşılayan, 70.892 ameliyat yapmış, 357 yoğun bakam yatağı, 2590 servis yatak kapasiteli hastaneler şu salgın döneminde amacına uygun kullanılamıyor. Numune Hastanesi’nin ve Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin birer bölümleri COVID-19 hastaları için kullanılıyor, diğerleri tümden boş yatıyor, çürüyor.

Kapanan hastaneler ilimizde toplam yatak sayısının ve toplam başvuru sayısının %14’nü oluşturmaktaydı. Bu hastanelere kapandığı dönemde aylık ortalama 391 bin başvuru gerçekleşmişken, Ankara Şehir Hastanesi’ne pandemi dönemi aylık en yüksek 250 bin başvuru oluşmuştur. Hastalarımızın önemli bölümü devasa Şehir Hastanesi’ne pandemi dönemi gitmemiş/gidememiştir. Ankara genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında bir önceki döneme göre hastane başvuruları %60 düzeyinde, ameliyat sayıları ise %62 dolayında kalmıştır. Bir önceki döneme göre hastanelere yaklaşık 11 milyon eksik başvuru oluşmuştur. Devlet hastanelerinde sağlık hizmetine erişemeyen yurttaşlarımız paraları varsa özel sağlık kuruluşlarına yönelmiş paraları yoksa sağlık hizmeti ihtiyacını ertelemiştir.

Bu hastanelerimiz kapatılmasaydı;

Hastalar covid 19 nedeniyle evlerinde yatış sırası beklerken ölmeyecekti,

Hastalar acil servislerde saatlerce yatış sırası beklemeyecekti,

Ameliyat ve yoğun bakım gibi hizmetlere ulaşım hakkı bu düzeyde gasp edilmeyecekti,

Şehir merkezinde “temiz hastane” statüsünde hastanelerimiz olacaktı ve hastalar tedavilerini ötelemeyeceklerdi,

Kanser hastalarının tedavileri daha ulaşılabilir olacaktı,

Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kaos durumu yaşanmayacaktı,

Sağlık alanında ek yatak ve yoğun bakım üniteleri açmak için kamu kaynakları boşa harcanmayacaktı,

Sağlık emekçileri sözde akıllı binalar olan şehir hastanelerinde soluksuz bırakılmayacaktı.

Yurttaşlarımız hem COVID-19 için hem COVID-19 dışı hastalıkları için yatacak, ameliyat olacak devlet hastanesi bulamazken bu hastanelerimiz neden boş yatıyor?"