Hastanelerden gelen haberler kötü: İzmir’de sağlık depremi

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na gelen ihbarlar ve Sol muhabirlerinin ulaştığı sağlık emekçilerinden derlediğimiz bilgilere göre İzmir, sağlık yönetimi müdürlüğünden hastane yöneticilerine kadar akıl almaz işler yaparak, salgın sürecinde çok kötü bir sınav veriyor.

Pandemi hastanesi ayrımı göstermelik

İzmir’de görüldüğü kadarıyla, tüm hastaneler tüm hastaları kabul ediyor. Pandemi hastanesi ayrımı tamamen göstermelik.

Pandemi hastanesi olmayan yerler de corona vakalarını kabul ediyor. Corona poliklinikleri diğer polikliniklerle yan yana hizmet veriyor. Aynı katlarda karşılıklı servislerin birisi normal servisken diğeri pandemi servisi olarak kullanılıyor.

Bu tabloda beklenen oluyor: Sağlık çalışanlarının çoğu hasta. Özellikle Anestezi, Enfeksiyon, Göğüs Hastalıkları Uzmanı gibi branş doktorlarından hasta olmayan kalmamış durumda. Pandemi servislerini diğer branş doktorları yönetiyor. Aynı doktorlar pandemi servislerinden çıkıp, kendi polikliniklerinde hasta bakmaya devam ediyorlar.

Nöbet süreleri 16 saat 24 saat arası değişiyor. Nöbet çıkışı sağlıkçılar dinlenme fırsatı bulamıyor. Bu nedenle viral yük maruziyetleri artıyor. Çalışanların bağışıklık sistemi yorgunluktan çöküyor.

Birçoğu diğer tüm çalışanlar gibi çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kalıyor. Kreşler de kapalı olduğı için özellikle küçük çocuğu olan çalışanlar, çok kez çocuklarını hastaneye getirmek zorunda kalıyor.

Normal hastanede pandemi servislerinde branş dışı çalışma yetmiyormuş gibi il içi ve ya il dışı keyfi görevlendirmelerle adeta sağlık emekçileri cezalandırılıyor. Cezaevleri, huzurevleri, askeri kışlalara zorunlu, plansız, adaletsiz görevlendirmeler çıkarılıyor.

Onca iş yüküne rağmen hastanelerde sağlık kurulları hasta kabul etmeye devam ediyor. Yönetimler başvuran tüm hastaların aynı gün içinde bakılması için doktorlara baskı uyguluyor.

Pandemi hastanelerinin semt poliklinikleri personel sayısının azlığına rağmen açık tutuluyor. Normal hastanelerde de covid poliklinikleri dışında poliklinikler hizmet vermeye son hız devam ediyor. Yöneticiler bakanlığın aksi yönde talimatına rağmen on dakikada bir merkezi sistem randevusu açılması için baskı yapıyorlar.

Yöneticiler AKP'li siyasetçilerle poz verme telaşında

Yöneticilerin salgın koşullarına uymayan, mobinge varan baskıları yetmiyormuş gibi, gece anlamsız saatlerde teftişe gelme, kadın personeli taciz etme, AKP’li siyasetçilerle maskesiz pozlar verip sosyal medyada yayınlama gibi liyakatsız uygunsuz davranışları da gözleniyor.

Hastanelerden izlenimler

İşte ulaşabildiğimiz hastanelerin içinde bulunduğu koşullar:

Bergama Devlet Hastanesi: Pandemi servislerini yönetecek uzmanların neredeyse hepsi hasta. Hekim dışı personellerde de test pozitifliği oldukça yüksek. Sağlık emekçilerinin sayısı az, vakaların artmış olmasına rağmen yönetim normal şartlardaki perfomansın sürmesini bekliyor.

Menemen Devlet Hastanesi: Doktorlar hem pandemi servisinde çalışıyor hem de kendi branşlarında hasta bakıyor. Hastalara on dakikada bir olacak şekilde randevu verilmesi isteniyor. Burada da sağlık emekçilerinin birçoğu uzun saatlerle, yoğun bir tempoda çalışıyor. Dinlenme fırsatı bulamıyorlar. Hastanede olmadıkları zamanlarda hastane dışı geçici görevlere gönderiliyorlar.

Çiğli Devlet Hastanesi: Bir hafta öncesinde Acil Serviste çalışan neredeyse tüm doktorlar hasta oldu. Dehşet verici ama, hasta olmayı “dinlenme fırsatı” olarak görebilecek durumda çalışanlar. Yeni atanan Covid-19 ilgili branş dışı uzmanlar herhangi bir eğitim verilmeden pandemi servislerinde görevlendiriliyor. Görüştüğümüz kişiler hastaneden ancak öldüklerinde ayrılabileceklerini ifade edecek kadar tükenmiş durumdalar.

Hastaneler hastalığı yayan kurumlar haline geldi

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi: Pendemi hastanesi olarak hizmet verse de kendisine bağlı semt polikliniklerini açık tutuluyor. Pandemi servisinden çıkan doktorlar semt polikliniklerinde covid dışı, kendi uzmanlık alanı hastalarını kabul ediyorlar. Pandemiyle savaşması gereken hastane adeta hastalığı çalışma baskısı nedeni ile yayan bir kurum haline gelmiş durumda.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Acil servisi hem covid vakalarını hem covid dışı vakaları aynı alanda kabul ediyor. Acil gözlem birimi fiili olarak covid yoğun bakımına dönmüş durumda. Hastanede hem pandemi hem pandemi dışı servisler var. Ayrıca bunlar aynı katlarda karşı karşıyalar. Burada da sağlık personeli hem covid hem covid dışı alanlarda çalışıyor. Çalışanlar daha çok hastaya bakmaları için zorlanıyor. Hastane dışı görevlendirmeler bu tempoya rağmen devam ediyor. Hastane yöneticileri ise AKP il ilçe teşkilatları ileri gelenleri ile fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlama yarışına girmiş durumda.

Torbalı Devlet Hastanesi: Sağlık emekçileri hangi gün nerede çalıştığını artık karıştıracak düzeye gelmiş durumda. Bir gün pandemi servisi bir gün covid polikliniği bir gün normal poliklinik bir gün kurul bir gün geçici görev şeklinde düzensiz plansız uzun ve yorucu bir tempoları mevcut. Pozitif çalışan sayısı oldukça fazla. Meslekte beş yılını doldurmamış yeni bir başhekim atanmış. Uygunsuz saatlerde teftişlere gelerek çalışanlara göz dağı vererek kendini ispatlamaya, kabul ettirmeye çalışıyor.

Gaziemir Devlet Hastanesi: çalışma biçimi diğer hastaneler gibi. Çalışanlar pandemi hastanesi olup olmadıklarını bilmiyorlar. Başhekim yeni atanmış; bir çok yönetici gibi 15 Temmuz darbe günlerinde kaybolup ortaya sonradan çıkanlardan. Sağlık personellerini ağır çalışma koşullarına bakmadan angarya işlere boğmakla kalmıyor onları hukuksuz şekilde sürgünlere de yolluyor. Hakkında hastanede görevli bir kadın sağlık çalışanını taciz ettiği iddiasıyla adli süreç yürüyor.