Hastanedeki patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, Vali 'tesellimiz erken müdahale' dedi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelirken, 8 hasta yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Erken müdahale tek tesellimizdir" dedi.

Gül'ün açıklaması şöyle:

Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.