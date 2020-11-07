'Hastanede yer olmadığı için 17 yaşında işçi hayatını kaybetti'

İYİP Denizli İl Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Süleyman Kaynar, Covid-19 salgını nedeniyle Denizli’de yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu ve 17 yaşında iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Denizli Haber'de yer alan habere göre, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yer bulunmadığını, özel hastanelerde de durumun farklı olmadığını belirten Kaynar, “Denizli’de yoğun bakım üniteleri dolmuş vaziyettedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle diğer ağır vakalar mağdur olmaktadır. Bilim insanlarımız Eylül ve Ekim’den itibaren korona virüsü vakalarının artacağını ve buna bağlı ölümlerin önemli ölçüde artacağını önceden öngörmüş, Sağlık Bakanlığı’nı uyarmıştır. Fakat bilimden yoksun uygulamalar sonucunda bu vahim tablo gün geçtikçe artmakta, önlenemez bir hal almaktadır. Bu vahim tablonun en acı örneğini 2 gün önce yaşadık. 17 yaşında iş kazası geçiren bir gencimiz acil olarak hastaneye gönderilmiş, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapılması gerektiği halde yer olmadığı için gencecik bir evladımız dün akşam hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu olaylardan ders çıkarmalı, tüm önlemlerimizi almalıyız. Denizli’de vakaların artış gösterdiği bugünlerde acilen yoğun bakım yatak sayıları artırılmalı, yeterli bir büyüklükte sahra hastanesi kurulmalıdır" dedi.