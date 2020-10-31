Hastanede bu şekilde hizmet veriliyor...

Genel Sağlık-İş Genel Bakanı Zekiye Bacaksız, İzmir'de hasarlı bir hastane binasında hizmetin devam ettiğini açıkladı.

Bacaksız, "İzmir Tepecik EAH Ege Doğumevi binasında hasara rağmen halen hizmete devam ediliyor" derken, sağlık çalışanları ve hastalar için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması çağrısı yaptı.

Bacaksız, olay yerinden fotoğraflar da paylaştı: