Hastane yangınında yaralanan akademisyen yaşamını yitirdi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı olarak meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmış, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hastanedeki yangında ağır yaralanan Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi 38 yaşındaki Hasan Özyıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Memleketi Kilis'te toprağa verilen Özyıldız'ın ölümüyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, 20 Aralık günü yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklı yangın çıkmıştı. Yangında yoğun bakım ünitesindeki 8 kişi yaşamını yitirmiş, diğer hastalar ise farkı hastanelere sevk edilmişti. Yaralanan hastalardan 4'ü de tedaviye alındıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.