Hasankeyf'in AKP'li Belediye Başkanı: Benim de içim sızlıyor

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan ve taşınma bahanesi ile tahrip edilen 12 bin yıllık Hasankeyf'in son haline ilişkin tartışmalar sürüyor.

Haberturk'ün canlı yayına katılan Hasankeyf'in AKP'li Belediye Başkanı Albülvahap Kusen, Hasankeyf'in son hali için ''Benim de için sızlıyor'' açıklamasında bulundu.

AKP'li belediye başkanı, ortaya çıkan görüntünün düzeltilmesi için bölgede büyük bir ağaçlandırma çalışması yapılacağını da söyledi.

Bölgede yapılanlar nedeniyle bazı hak sahiplerinin mağdur olduğu yönündeki eleştirilere ilişkin ise haklı şikayetler olduğunu ve durumlarının düzeltilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.