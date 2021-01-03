Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Dekan yardımcısıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, hukuk fakültesi dekan vekili Dr. Enver Bozkurt'un çevrimiçi ders sırasında öğrencilere hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Enver Bozkurt’un 30.12.2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan ders sırasında kullanmış olduğu bazı ifadeler ile ilgili olarak gerekli süreç başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bozkurt, çevrimiçi derste kamera açmayan öğrencilere hakaret etmiş ve 'terörist' gibi ifadeler kullanmıştı.