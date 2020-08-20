Hasan Bülent Kahraman, İBB’deki görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na atanması eleştirilen eski Sabah yazarı Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti.

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı. Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda AKP’ye yakınlığı ile bilinen, eski Sabah yazarı akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

OdaTV’nin haberine göre, Kahraman’ın Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa ettiği öğrenildi.