Harran Üniversitesi'nde KYK yurdu deposunda büyük yangın

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait lojistik deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın yurt binalarına da sıçradı. İlk müdahalenin üniversiteye ait itfaiye aracıyla yapıldığı yangına müdahale için Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler istendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait lojistik deposunda başlayan yangının sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Erin "İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi" dedi.