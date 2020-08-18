Hariri suikastinin karar duruşması görülüyor

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin başkent Beyrut'ta bombalı saldırıyla suikaste uğramasına ilişkin karar duruşması bugün görülüyor.
Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastı, Birleşmiş Milletler'e(BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi soruşturuyor.
Hollanda'nın Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen davada "eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye suikast düzenledikleri" iddiasıyla Selim Cemil Ayyaş, Hasan Merhi, Hüseyin Oneissi ve Esed Hüseyin Sebra gıyaben yargılanıyor.
Refik Hariri dahil 22 kişinin öldüğü, 226 kişinin de yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, Hizbullah örgütü üyesi 4 kişi suçlanıyor.
Lübnan hükümetinin davayı BM'ye devretmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006'da söz konusu dava için Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti.
Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.