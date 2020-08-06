Hariri suikastı davasında karar duruşması 18 Ağustos'a ertelendi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın mağdurlarıyla dayanışma için, daha önce 7 Ağustos olarak belirlenen karar duruşmasının, 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, patlamada ölen ve yaralananlar için mahkemenin bayrağının bugün yarıya indirildiği belirtildi.

Hollanda'nın Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen ve "eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye suikast düzenledikleri" iddiasıyla Selim Cemil Ayyaş, Hasan Merhi, Hüseyin Oneissi ve Esed Hüseyin Sebra'nın gıyaben yargılandığı davada sona gelinmişti.