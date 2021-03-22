Harem-selamlıkçı rehber öğretmenden İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Bursa Nilüfer İMKB Fen Lisesinde rehber öğretmeni Yasin Kuruçay, kişisel Facebook ve Twitter hesaplarında İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşımlar yaptı. Daha önce “Boğaziçili sapkınlar” ve “dişiliğini değil kişiliğini kullan” gibi beyanları bulunan Kuruçay, bu kez de “Yıllardır yaptığımız mücadele karşılık bulmuş, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir. Türkiye'nin önüne beyaz bir sayfa, büyük bir imkan açılmıştır. Hayırlı olsun. Yapacak daha çok iş var...” diyerek öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Okulun öğrencileri ve mezunları Kuruçay'a sosyal medyadan yanıt yazdı. Öğrenciler tepkilerinde Kuruçay'a, sözde rehberlik derslerinde özellikle kadın öğrencilere yönelik bulunduğu ithamları ve davranışları hatırlattı. Yine rehberlik derslerinde harem selamlık şekilde öğrencileri sıralara dağıttığı ve bu durumun öğrencileri küçük düşürücü ve aşağılayıcı olduğuna da yer verildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ! https://t.co/ZUupv9OyYT

Elhamdülillah...

Yıllardır yaptığımız mücadele karşılık bulmuş, İstanbul Sözleşmesi iptal edilmiştir.

Türkiye'nin önüne beyaz bir sayfa, büyük bir imkan açılmıştır.

Yapacak daha çok iş var... — Yasin Kuruçay (@yasin_kurucay) March 20, 2021

Etek boylarına müdahale, harem-selamlık oturma düzeni...

Velileri konferans salonuna toplayıp, toplantılarda kendisini ilgilendirmeyen konularda yaptığı konuşmalar, kadın ve erkek öğrencilerin sürekli bir arada olmasını eleştirmesi de paylaşıldı. Sosyal medyada kadın öğrencilerin etek boylarına müdahale etmesi, velilere hayali şeyler anlatması, harem selamlık sınıf oturma düzeni sağlamaya çalışması, kadın öğrencileri odasına toplayıp sözde ahlak bekçiliği yapması, genel olarak kadınlara olan yaklaşımları gibi pek çok konuda paylaşım yapıldı.

Gerici öğretmenin görevine devam ediyor olması da tepki çekerken, öğrenciler boyun eğmeyeceklerini, daha fazla susmayacaklarını dile getirdi.