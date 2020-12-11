Hardal köylüsü davaya hazırlanıyor: İtirazlara rağmen cami yapılmak isteniyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Hardal köyünde bulunan harabe yapıyla ilgili köylüler dava açmaya hazırlandı.

Söz konusu harabe yapının 16. yüzyıl döneminden hatta Hititlerden kaldığı iddia edilirken, tarihi yapı, cami, cemevi ya da kilise olduğu iddiaları var.

Öte yandan 2016 yılında cemevi olarak tescil edilen yapı, Şarkışla Müftülüğünün itirazının ardından camiye çevrilmesi isteniyor. Ardından da yapıyı camiye çevirmek için idarenin girişimleri başlıyor.

'Köylülerin rızası gerekliydi, hukuken de yanlış'

soL'a konuşan avukat Murat Ceylan da, konuyla ilgili dava açmaya hazırlandıklarını anlattı. Ceylan şunları söyledi:

"Tarihi yapının geçmişine hakim değilim ancak harabe durumda çok eski bir yapı var ve bu yapı hakkında alınan karara tepkiler var. Camiye çevrilmesi için de köydeki muhtarlığa Şarkışla Kaymakamlığı yazı göndermiş. Yazıda 'Muhtarlık olarak karar alın bu eski vakıf camisinin inşaası için karar alın, restore ederek köydeki turizme katkıda bulunalım. Vakıflar Bölge Müdürlüğü işleme başlasın' diyorlar. Muhtar da 2 aza ile karar alıp yapıyı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrediyor. Muhtarın hukuken böyle bir yetkisi yok. Köylülerin rızasını almak zorunda. Almadığı için de devir işlemi geçerli değil. Adli yargıda dava açılması gerekiyordu bunun için ancak köy tüzel kişisi olarak muhtar açabiliyordu. Muhtar vekalet vermeyip cami yapılmasında sorun olmadığını söyleyince bunun üzerinden dava açamadık.

'Büyük çoğunluk cami yapımına karşı'

Dolayısıyla idare mahkemesinde dava açmaya yöneldik. Çünkü zaten onlarca köylü işlemi duyunca Kaymakamlığa kendileri itiraz dilekçesi vermiş. Köylülerin büyük çoğunluğunun da cami yapımına karşı çıktığını biliyoruz. Kaymakamlık Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerini gönderiyor. Onlar da köylüye aynı cevabı vererek, 'Burasının Osmanlı dönemi Ahmetağa Camii Şerif'i Vakfı olduğu kesin bir net bilgidir. Bu nedenle el koyma yetkimiz vardır' diyor. Biz de idari davamızı açacağız. Çünkü Hardal köyünde yer alan herhangi bir vakıf söz konusu değil bildiğimiz kadarıyla. Vakıf malı yok. Dolayısıyla idarenin bu taşınmaza el koyması haksız oluyor. Mahkemenin idari işlemin iptaline yani lehimize karar vereceğini düşünüyorum bu nedenle. Ayrıca kamu yararı da olmadığını düşünüyoruz, köylü istemediği için. Zaten alevi köyü. Bu yönden de iptal isteyeceğiz."