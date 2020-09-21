Hannover'de TKP'nin 100. yıl etkinliği

Türkiye Komünist Partisi'nin yüzüncü yılı dolayısı ile ülke genelinde düzenlenen bir çok etkinliğin yanı sıra yurtdışında TKP ve parti dostları da buna ilişkin etkinliklerini sürdürüyor. 20 Eylül 2020 tarihinde Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen etkinlikte Covid-19 nedeni ile katılım sınırlı sayıda tutuldu ve sağlıkla ilgili gerekli tüm tedbirler alındı. Etkinlik Enternasyonal marşının hep bir ağızdan söylenmesi ve açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra İstanbul'da düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşması ve ilk kez bu sene verilen Mustafa Suphi Dostluk Nişanı'nın ilk sahibi Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'ın selamlama mesajları izlendi. Korona tedbirleri dolayısı ile düzenli araların verildiği etkinlikte komünist şair Nazım Hikmet şiirlerinin okunmasının ardından Haluk Arıcan tarafından "Parti Tarihi" sunumu gerçekleştirildi. Partinin yüz yıllık tarihinden önemli kesitleri paylaşıldığı konuşmada TKP'nin ilk günden beri sosyalizmin güncelliğini veri alarak hareket ettiğini belirtildi. Türkiye'de komünist mücadelenin kurulduğu günden bugüne uğradığı baskılara rağmen gösterdiği inadı, 51 Tevkifatı, 73 atılımı, DİSK deneyimi gibi başarı ve yenilgileri ile birlikte ülkeye çaldığı silinmez rengin altını çizdi.

Daha sonra söz alan Onur Aslan ise TKP'nin güncel siyasal hedefleri ve 13. Kongre doğrultusunda aldığı kararları paylaştı. Aslan konuşmasında "Patronların Ensesindeyiz" dayanışma ağının geldiği yeri ve "Birlik Sendikasının" izleyeceği yolu, Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin önümüzdeki dönem projelerini ve TKP'nin örgütlenme atağı konusunda katılımcıları bilgilendirdi. NHKM Sinema Kolektifi tarafından TKP'nin 100. yılı için hazırlanan kısa film gösterisi ve şiirlerin ardından Türkiye Komünist Partisi'ne yeni katılan gönüllülere rozetleri takıldı.

100. Yıl etkinlikleri Almanya'nın çeşitli bölgelerinde devam edecek.