Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebeği

Paylaştığı dans videosu nedeniyle gericiler tarafından hedef alınan sunucu Hande Sarıoğlu, kanaldaki baskı nedeniyle istifa ettiğini açıklamış, "Durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler" demişti.

Sarıoğlu, olayın ardından kendisini hedef alan ve “Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir ‘story şebeği’ gördüm” diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

Sarıoğlu, "İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe" dedi, ayrıca kendisini takip eden Ahmet Hakan'ı engelledi.