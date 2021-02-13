Hande Sarıoğlu: Bir benim dansımdan mı rahatsız oldunuz, insanlığınıza tüküreyim

Habertürk ekranlarında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medyadan dans ettiği bir video paylaşmış, bu video kimi haber siteleri tarafından "skandal" diye hedef alınmıştı.

Bu haberler sonrası sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı belirtilen Sarıoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

İstifa ettiğini, kovulmadığını belirten Sarıoğlu, kanaldan gelen baskıyı da doğrulayarak "Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?" diye sordu.

"Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta 'kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan 'İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın' dedim. Ama durup düşününce, 'Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?' diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler" diyerek çalıştığı Habertürk kanalına tepkisini dile getiren Sarıoğlu, "Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten. O magazin sitelerinde yapılan 'dans etti kovuldu' haberlerinin altında, 'oh olsun' diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim" ifadesini kullandı.