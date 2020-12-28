Hamza Yerlikaya hakkındaki mahkeme kararına erişim engelleme kararı!

AKP'lilere ilişkin haberlere mahkeme kararıyla gelen erişim engellerine ilginç bir örnek dahil oldu. Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomayı bilerek kullandığına dair mahkeme kararının haberine erişim engeli geldi.

Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararında “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denilirken bu konuya ilişkin haberler Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararına dair haber 18 Aralık 2020 tarihinde soL'da "Mahkeme kararı: Hamza Yerlikaya sahte diplomayı bilerek kullandı" başlıklığıyla yayınlanmıştı.

'Şeref ve itibarının korunması için...'

Yerlikaya'nın avukatları "haberlerin içeriklerinin olayla ilgili gerçeği yansıtmadığını" ve "unutulma hakkı kapsamı ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini" savundu.

Habere erişim engeline dair mahkeme kararındaysa "haberin hâlen internette yer alması nedeniyle müdahale edilen şeref ve itibar hakkı ile içeriğin yayından çıkarılması hâlinde müdahale edilecek olan ifade ve basın özgürlükleri arasında adil bir denge kurulması gerekmektedir." denildi. Erişim engelinin geldiği haberin "unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken haber" olduğu belirtilen kararda "İnternet ortamının sağladığı kolaylıklar gözetildiğinde başvurucunun şeref ve itibarının korunması için anılan habere" erişim engeli getirme talebinin kabul edildiği belirtildi.

2001'de Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar

En son Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanan Yerlikaya’nın sahte diploma nedeniyle yargınmıştı.

TBMM’nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AKP’nin resmi sitesinde ise lise mezunu olarak yer alıyor. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği gerekçeli kararında şunlar kaydedilmişti:

“Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”

Gerekçeli kararda; “... Sanığın daha önce bir aftan veya koşullu salıvermeden yararlanmamış oluşu gözetilerek sanık hakkındaki kamu hukuku davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine, sanığın 5 yıl içerisinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlediği takdirde kovuşturmanın sürdürülmesi için karar örneğinin Cumhuriyet Başsavcığı’na gönderilmesine” hükmedildi.