Hamza Yerlikaya hakkında 8 suç duyurusu, itiraz ve iptal davası

Geçtiğimiz hafta Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sahte diploma kullanarak resmi evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle Yerlikaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

HKP şimdi de milletvekilliği unvanının kaldırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na, milletvekilliğinden aldığı maaşların iade edilmesi için TBMM'ye, sahte diploma sunulduğu gerekçesiyle de haklarında yapılan işlemlerin iptali için lise, 3 ayrı üniversite ile Vakıfbank'a resmi başvuruda bulundu.

Resmi belgede sahtecilikten hüküm giymişti

Yerlikaya hakkında ilk suç duyurusunu 2 Temmuz'da yapan HKP, Yerlikaya'nın sahte lise diploması nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm giydiğini, kararın ertelendiği bilgisini vermişti. Yerlikaya'nın sahte lise diplomasını 3 ayrı üniversiteye, YSK'ya, TBMM'ye ve Vakıfbank'a sunarak suç işlediği, bu suçlardan 3 ila 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği belirtilmişti.