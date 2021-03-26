Hamza Dağ'ın danışmanından 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

AKP Çocukları adlı sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme getirildi.

AKP Genel Merkezi'nde Süleyman Soylu ile fotoğrafları bulunan, Erdoğan'la da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ve Hamza Dağ'ın katıldığı birçok etkinlikte yanında olan isimlerden Kürşat Ayvatoğlu'nun Dağ'ın özel kalemi olduğu öne sürüldü.

Eski Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'nun bu görevinin ardından Dağ'ın özel kalemi olarak çalıştığını iddia eden hesap, Ayvatoğlu'nun satışta olan üç aracına ilişkin bir görsel paylaştı. Bu paylaşımdan sonra söz konusu ilanlar kaldırıldı:

AKP Çocukları hesabı, daha sonra Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde kullanımına ait olduğu ileri sürülen bir de video paylaştı.

Bu videonun ardından aynı ismin kumarhanede çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

Dağ'ın danışmanından açıklama

Bu görüntüler ve paylaşımlar sonrasında Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammet Doğan, "Hamza Dağ'ın meclis kadrosuna bağlı 3 Danışmanı bulunmaktadır. 1. Danışmanı; Muhammet Doğan 2. Danışmanı; Abdürrahim Atasever 3. Danışmanı; Murat Gaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise; Kadir Altunkaynak'tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur" açıklamasında bulundu.

Paylaşımın altına Ayvatoğlu'nun Dağ'ın katıldığı toplantılarda yanında olduğunu gösteren, parti görev değişimin çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Konuya ilişkin Hamza Dağ ve Ayvatoğlu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Seçime etkisi oldu

Kastamonu'da belediyeyi AKP'den devralan MHP'nin seçim çalışmalarında Ayvatoğlu'nun "lüks arabalarını" propaganda malzemesi yaptığı belirtiliyor.

Kastamonu'da AKP'li belediye döneminde "kaynakçı" kadrosundan göstermelik olarak işe alındığı, sonra özel kalem yapıldığı ifade edilen Ayvatoğlu'nun daha sonra belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı, bu müdürlüğün de belediyenin önemli parasal kaynaklarını kontrol ettiği dile getiriliyor.