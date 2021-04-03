Hamza Dağ'dan 'Demirtaş' açıklaması: Ultimatom verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın üçüncü ittifak açıklamasına ilişkin konuştu.

"Selahattin Demirtaş CHP ve İYİ Parti’ye resmen ultimatom verdi" diyen Dağ, "'Kendi içinizdeki milliyetçileri, ulusalcıları temizleyin, yoksa yeni bir ittifakın önü açılır' dedi. CHP ve İYİ Parti’nin önde gelen aktörleri ise yine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti" ifadesini kullandı.

Dağ, "Selahattin Demirtaş’tan korkuyor musunuz? 2) Oy kaygısı için mi bu "ayar vermeye" sessiz kalıyorsunuz?" dedi.

Son günlerde adı danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte anılan Dağ, tartışmalar sonrasındaki gündeme ilişkin ilk açıklamalarından birini "ittifak" gündemiyle yapmış oldu.

Demirtaş ne demişti?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "demokrasi güçlerinin beş temel ilke etrafında bir araya gelebileceğini" söyleyerek, “Bana göre, eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” demişti.