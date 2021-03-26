Hamza Dağ'a istifa çağrısı: O toplantıda ne işi var bu adamın?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin açıklama yapmış, danışmanı olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Buna karşın dün genel merkezde yan yana fotoğraflarının olduğunun ortaya çıkması Dağ'a yönelik tepkilerin sürmesine neden olurken, AKP cephesinden de açıklama geldi.

AKP'ye yakınlığıyla ve destek açıklamalarıyla bilinen Osmanlı Ocakları adlı dernek, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hamza Dağ'ın istifasını istedi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: