Hamza Dağ'a istifa çağrısı: O toplantıda ne işi var bu adamın?

Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası açıklama yapan Osmanlı Ocakları, Hamza Dağ'a istifa çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin açıklama yapmış, danışmanı olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Buna karşın dün genel merkezde yan yana fotoğraflarının olduğunun ortaya çıkması Dağ'a yönelik tepkilerin sürmesine neden olurken, AKP cephesinden de açıklama geldi.

AKP'ye yakınlığıyla ve destek açıklamalarıyla bilinen Osmanlı Ocakları adlı dernek, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hamza Dağ'ın istifasını istedi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

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Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması: Görevini duyurdu...