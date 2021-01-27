Hamside av yasağı bir kez daha uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının yasak süresinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre yasak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ülkemizde av yasakları uygulanıyor ancak son yıllarda bu durumda da bazı değişim oldu. Küresel ısınma deniz sıcaklıklarını etkiledi. Denizdeki besin kaynaklarının gelişimi de bundan etkilendi.

Hamsi boyutundaki balıklar planktonla besleniyor. Bu plankton gibi besinlerin çoğalması gecikince, hamsiler ergin boya erişemiyor. Avlanan balıklar ortalama boyun altında çıkıyor. Yani sıcaklık artışından tüm deniz ekosistemi etkileniyor. Av yasakları da bu nedenlerle uzatılıyor.