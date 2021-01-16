Hamsi avı yasağı uzatıldı

Hamsi avı, 08 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 10 gün süreyle durdurulmuştu.

Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, Türkiye karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı belirtildi.

Bu nedenle İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatıldı.